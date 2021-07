Calciomercato Juventus, una sfida doppia per il centrocampista spagnolo. I bianconeri dovranno fare i conti con il Liverpool.

Calciomercato Juventus, sfida doppia per assicurarsi il talentoso classe 1994 dell’Atletico Madrid, Saúl Niguez, noto più semplicemente come Saúl. Il giocatore è reputato molto importante nel suo ruolo e farebbe gola ai bianconeri che però dovranno vedersela con un’altra big a competerselo. Il Liverpool di Klopp per rimpiazzare Wijnaldum trasferitosi in Francia, al Psg, avrebbe messo nel mirino il mediano dell’Atletico Madrid. Entrambi i club vorrebbero poter offrire al proprio mister un centrocampista di qualità, e in tal senso Saúl ha saputo mostrarsi decisivo anche nella scalata al titolo di campioni di Spagna.

Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano | Allegri lo vuole

Giocatore che piacerebbe molto ad Allegri per il suo centrocampo ma che non sarà di facile accesso. L’operazione, oltre al costo non facilitato, potrebbe risultare un problema anche nell’ingaggio. Il Liverpool proprio per questo motivo potrebbe avanzare in solitaria per via delle disponibilità economica oltre alla necessità di rimpiazzare un titolare nel ruolo. E anche in Inghilterra sembrano orientati su questa direzione.