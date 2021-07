Rugani si blinda alla Juventus: «Resto e vado in ritiro»

Daniele Rugani punta a tornare stabilmente nel gruppo Juventus. Le sue parole lasciano intendere che vuole sfruttare il ritorno di Allegri.

In cerca di un’opportunità. Daniele Rugani punta a tornare stabilmente nel gruppo Juve e non soltanto di passaggio. Il difensore ha vissuto l’ultima stagione in prestito, metà al Rennes (dove le cose non sono andate secondo le aspettative) e metà al Cagliari, dove ha ritrovato il sorriso. Conclusa l’avventura in Sardegna, il centrale si prepara a rientrare alla Continassa per iniziare la nuova annata targata Massimiliano Allegri e auspica di convincere il nuovo/vecchio tecnico a confermarlo.

