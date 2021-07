Calciomercato Juventus, ha rifiutato i bianconeri | Annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, ha rifiutato i bianconeri: c’è l’annuncio ufficiale che dirada ogni tipo di dubbio.

Non c’erano particolari dubbi, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale: Andrea Barzagli entrerà a far parte della nuova squadra di Dazn. Qualche giorno fa era emersa l’indiscrezione secondo la quale Max Allegri avrebbe voluto il suo ex difensore nel suo staff, ma il calciatore avrebbe esternato il suo desiderio di intraprendere un altro tipo di esperienza. E così è stato: come confermato da Romeo Agresti, che ha ritwittato un link di un articolo di Dazn, Barzagli è pronto a voltare pagina, e ad intraprendere un nuovo percorso della sua vita nell’emittente televisiva.

Resta da capire su quale tipo di profilo deciderà di assumere nel proprio staff Allegri, che ha accettato a malincuore la decisione di Barzagli, che anche all’epoca della militanza di Sarri sulla panchina bianconera era stata in orbita Juve, salvo poi fare un passo indietro, decidendo di rifiutare la proposta bianconera. Corsi e ricorsi storici: non è escluso che in futuro le porte della Vecchia Signora non possano ritornare ad aprirsi nuovamente per uno dei componenti della famigerata BBC.