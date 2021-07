Calciomercato Juventus, affare fatto | Preso il nuovo difensore: i dettagli

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo: preso il nuovo difensore. Svelati tutti i dettagli della trattativa per la quale manca solo l’ufficialità.

Un occhio rivolto al presente, ma un altro proteso inevitabilmente al futuro. In questa fase di fisiologico cambio generazionale, la Juventus non vuole farsi cogliere impreparata, e sta preparando il terreno in vista di una lenta e graduale rivoluzione. Gli acquisti dei vari Demiral, De Ligt, Chiesa, Rovella e Kulusevski, solo per citarne alcuni, si inseriscono proprio in questo solco, ma non è finita qui. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, i bianconeri hanno praticamente chiuso per l’acquisto del giovane Tarik Muharemovic, difensore classe ‘2003 dal doppio passaporto sloveno e bosniaco che nell’ultima stagione ha militato nel Wolfsberger, club della Bundesliga austriaca, nella quale ha collezionato 5 presenze, a dispetto della giovane età.

Muharemovic alla Juventus, calciomercato: i dettagli dell’accordo

Il difensore non aveva rinnovato il suo contratto in scadenza con il club austriaco, cosa che ha permesso alla Juve di chiudere l’affare in tempi relativamente brevi. Il calciatore sottoscriverà un contratto quadriennale con il club bianconero, e sarà integrato dapprima in Primavera, salvo poi essere “dirottato” nella Juve U23 o in prima squadra se dovesse effettivamente confermare i buoni segnali mostrati soprattutto nell’ultimo anno. Non c’è ancora la firma du Muharemovic, che però virtualmente può essere già considerato un nuovo giocatore della Juventus.