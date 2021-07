Calciomercato Juventus, addio Bonucci | Scambio col Barcellona

Calciomercato Juventus, Bonucci potrebbe lasciare i bianconeri. Sarebbe pronto lo scambio in Spagna. Ecco le ultime sulla situazione del difensore

Rimane in bilico il futuro di Leonardo Bonucci alla Juventus. Soprattutto dopo che Massimiliano Allegri ha messo il veto sulla cessione di De Ligt, cercato dal Barcellona. Ed è sempre la stessa squadra di Koeman che guarda ancora in casa bianconera per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Questa volta però al difensore 34enne, impegnato in questo momento con la Nazionale di Roberto Mancini.

In scadenza di contratto nel 2024, Bonucci non è quindi sicuro di rimanere anche nella prossima stagione. Anche perché il rapporto con il tecnico livornese non sembra essere dei più idilliaci. E in casa blaugrana ci sarebbe un elemento che alla Juventus potrebbe davvero interessare, visto che Cherubini è alla ricerca di un terzino sinistro che potrebbe prendere il posto di Alex Sandro, anche lui in uscita e che sembra davvero arrivato alla fine del suo ciclo in bianconero.

