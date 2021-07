Calciomercato Juventus, c’è la firma | Manca solo l’annuncio

Calciomercato Juventus, ci sarebbe già stata la firma. Adesso manca solamente l’annuncio della società bianconera. Arriva a parametro zero

Colpo della Juventus. E secondo una notizia esclusiva di Transfermarkt.com, ci sarebbe già stata la firma sul contratto. Bene, la società bianconera avrebbe chiuso già ieri – quindi si attende solamente l’annuncio ufficiale dell’accordo – per il calciatore del Wolfsberger Tarik Muharemovic. Difensore centrale arriva a parametro zero.

La società bianconera, comunque, pagherà un indennizzo al club d’appartenenza. Il classico premio di formazione per le società che fanno crescere il ragazzo. Poi, il difensore, si aggregherà all‘Under 23. Ma potrebbe anche iniziare un rapporto con la prima squadra guidata da Massimiliano Allegri. Anche se, ovviamente, il calciatore è stato preso per la seconda squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, Muharemovic ha già firmato

E come detto il difensore avrebbe già messo nero su bianco sul contratto che lo legherà alla Juventus. Senza annuncio ufficiale, però, al momento non si conoscono i dettagli dell’operazione che ha visto un’accelerata bianconera dopo la scadenza del contratto. Muharemovic infatti arriva a parametro zero dopo che il suo precedente accordo è scaduto lo scorso 30 giugno.

Un nuovo acquisto quindi per la squadra che anche l’anno prossimo disputerà il campionato di Serie C e che punta, almeno, a giocarsi anche l’anno prossimo i playoff così come successo nella stagione appena andata in archivio. Cherubini lavora su tutti i piani societari. Senza dimenticare nemmeno gli annunci che al momento che stanno anche completando la squadra femminile della Juventus.