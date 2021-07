Danilo svela il futuro di CR7: «Ed io voglio scudetto e Champions»

Il terzino brasiliano ha conquistato tutti giocando sempre in Nazionale. Si è consacrato, adesso Danilo svela gli obiettivi della Juventus.

«Sono curioso e molto motivato». Lo dice Danilo, laterale del Brasile, a proposito della Juventus che ripartirà da Max Allegri. «Il curriculum di Max parla per lui, avere un tecnico vincente è il massimo per chi vuole sempre migliorare come me. Penso che insieme possiamo fare grandi cose. Cristiano Ronaldo? Ci sarà, sicuramente. La scelta è fatta. Averlo in squadra per noi è importante, perché porta in dote una valanga di gol, e poi è un caro amico, ci conosciamo dai tempi del Real. Sarà ancora con noi la prossima stagione».

