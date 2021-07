Calciomercato Juventus, super offerta per Dybala: svelato il retroscena con l’inserimento di Jorginho nella trattativa

Contro la Spagna ha deciso la gara con un rigore chirurgico, calciato con una tranquillità a tratti disarmante. Anche questo è il “professor” Jorginho: un regista, certo, un metronomo, pure, un direttore d’orchestra, anche, ma soprattutto un grandissimo centrocampista, che non si tira indietro quando c’è da tirare fuori gli artigli. Ha contribuito alla vittoria della Champions League del Chelsea con una stagione che definire favolosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, sovente oscurata dal collega di reparto Kantè. Rimpianto per molte squadre italiani, il retroscena che è stato spifferato nelle ultime ore riguarda una presunta trattativa che avrebbe coinvolto l’ex regista del Napoli e…Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Jorginho: spunta il retroscena

A svelare il retroscena è Foschi, ex ds del Palermo, che ha raccontato un aneddoto ai microfoni di 1 Station Radio. Ecco le sue parole: “Vi racconto un retroscena su Dybala. Prima di andare alla Juventus, avevo ceduto l’argentino al Napoli per Jorginho più 20 milioni di euro, ma Zamparini fermò la cessione perché tutti, tranne il sottoscritto, gli parlavano male dell’italo-brasiliano. Lo consideravo già allora il più forte centrocampista in Italia. La nostra Nazionale non aveva un calciatore così in quel ruolo da tempo. Il rigore finale l’ha calciato come se giocasse fra amici».