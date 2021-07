Calciomercato Juventus, Arthur via con lo scambio | Assalto Psg

By

Calciomercato Juventus, addio Arthur: pronto lo scambio con il Psg. L’annuncio in diretta pone un grande interrogativo.

Arthur Melo non è considerato imprescindibile all’interno del progetto tecnico tattico di Max Allegri. Nei giorni scorsi era emersa l’indiscrezione secondo la quale il brasiliano sarebbe finito nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Lazio: i bianconeri, però, vorrebbero che fosse inserito nella trattativa Luis Alberto, con i biancocelesti che al massimo proporrebbero un prestito secco. A meno di clamorosi colpi di scena, la prossima stagione a centrocampo i titolari saranno Locatelli ( qualora la trattativa con il Sassuolo andasse a buon fine), Rabiot e Bentancur: Arthur è cedibile, ma solo a patto che arrivi un’offerta importante, anche perché la Vecchia Signora non si può permettere di mettere a bilancio un’altra minusvalenza.

Calciomercato Juventus, addio Arthur: scambio con il Psg, le ultime

Secondo quanto riportato da Matteo Caronni in diretta su Top Calcio 24, il Psg starebbe sondando con molto interesse la situazione relativa al brasiliano della Juventus. Da non trascurare l’ipotesi di uno scambio di prestiti: i principali indiziati ad approdare a Torino sarebbero, eventualmente, Paredes ed Icardi.