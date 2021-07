Calciomercato Juventus, colpo dall’Inter | Furia social dei tifosi

Calciomercato Juventus, colpo dall’Inter: i tifosi prendono d’assalto i social esprimendo il proprio disappunto

Al momento il mercato della Juventus è in stand by: la dirigenza bianconera aspetterà la fine degli Europei per sferrare l’assalto decisivo per quelle trattative già intavolate da tempo. Con il Sassuolo è in programma un summit la prossima settimana per cercare di trovare il bandolo della matassa, ma Cherubini dovrà anche ridisegnare le proprie strategie in funzione della decisione di Cristiano Ronaldo, per il quale qualcosa sembra essersi smosso. Nel caso in cui partisse il lusitano, ci sarà l’affondo per una punta di peso, alla Vlahovic per intenderci. Qualora Cr7 dovesse invece rimanere, si cercherà un profilo diverso: secondo quanto riportato da Leggo, sia Pinamonti che Petagna sarebbero entrati nell’orbita bianconera.

Calciomercato Juventus, sondaggio per Pinamonti e Petagna: i tifosi non ci stanno

Non è stata imbastita nessun tipo di trattativa né per l’attaccante del Napoli, né per quello dell’Inter: siamo ancora nel campo dei sondaggi esplorativi e non è detto che una trattativa verrà imbastita. Ma è significativo il modo con il quale hanno reagito i tifosi della Juve nel momento in cui hanno appreso questa notizia: secondo quanto riferito da calciomercatoweb.it, molti supporters della Vecchia Signora hanno esternato il proprio malumore sui social, auspicando a gran voce la non conclusione dell’affare.