Calciomercato Juventus, rottura totale. In Italia solamente i bianconeri possono permettersi il centrocampista.

La rottura è totale. Confermata anche ieri dalle parole di Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio, che ha parlato di Luis Alberto. “Mi aspetto delle scuse” ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione. Ma questo probabilmente, almeno per qualche giorno, non arriveranno, visto che il centrocampista spagnolo – che non si è presentato alle visite mediche di rito – non ha intenzione di tornare in Italia prima del 14 luglio. Mentre i suoi compagni sono partiti questa mattina per Auronzo di Cadore.

Luis Alberto verrà multato da Lotito. Ma la sensazione è che il suo ciclo sia finito. E in Italia ci sarebbe solamente la Juventus in grado di prendere il “Mago”. Questa conferma è arrivata anche da Graziano Campi, giornalista di Top Calcio 24, che ha praticamente chiuso le porte all’Inter, che non si può permettere un esborso economico, di almeno 45 milioni, così come richiesto da Lotito.

