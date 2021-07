Pjanic aspetta in silenzio. La Juventus lo tiene in caldo: il punto

Pjanic aspetta tranquillo, sa che le strade del calciomercato per lui portano tutte in un’unica direzione. Il play del Barcellona vuole tornare a lavorare con la Juventus e Allegri.

Il Corriere dello Sport non ha alcun dubbio a riguardo. Miralem Pjanic continua a sperare nel ritorno alla Vecchia Signora. Che possa partire in prestito o essere svincolato da un Barcellona alla disperata ricerca di spazio salariale per rifirmare Leo Messi, l’addio è certo. Miralem sa che su di lui c’è anche il Tottenham di Fabio Paratici, ma il bosniaco vuole la Juve. Che non dice di no, ma prende tempo. Perché dal loop del mercato bianconero non si esce per ora: ogni arrivo deve coincidere con almeno una partenza.

