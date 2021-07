Calciomercato Juventus, il club attende l’offerta giusta per farlo partire

Non ci sono solamente acquisti in arrivo per la dirigenza bianconera, impegnata su più fronti in questo mese di luglio per puntellare la squadra.

La società è anche impegnata a cedere alcuni giocatori che non sembrano più rientrare nei piani tecnici del club. Attraverso la loro partenza la Juventus potrebbe ricavare delle somme importanti da riutilizzare in chiave mercato, alleggerendo anche il monte ingaggi. Uno degli elementi della rosa attuale di Allegri è Merih Demiral, che nella passata stagione non è riuscito a imporsi e a giocare per quanto avrebbe voluto. Per questo motivo potrebbe continuare altrove la sua carriera.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri