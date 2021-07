Calciomercato Juventus e Roma, attacco da completare: si cerca un bomber per rinforzare la rosa. Ecco la sua preferenza.

Il futuro di Cristiano Ronaldo inevitabilmente cambierà le strategie di mercato della Juventus, che aspetta la decisione di Cr7 per poter programmare le strategie future. Nelle ultime ore le possibilità di una permanenza del fuoriclasse lusitano sono drasticamente in ascesa, anche se non è stata ancora presa una decisione: in questi giorni è atteso Jorge Mendes per mettere a punto una strategia comune, che soddisfi tutte le parti in causa. Intanto, Cherubini non si farà di certo cogliere impreparato, ed è già all’opera per capire a quale profilo dare la caccia, nel caso in cui l’ex Real decidesse alla fine di cambiare aria.

Nella lista dei papabili sostituti di Cr7 campeggia il nome di Mauro Icardi, il cui arrivo a Torino è però subordinato all’addio del lusitano. Al momento non c’è una trattativa tra la Juve e il Psg per riportare in Italia l’ex capitano dell’Inter: l’argentino piace, ma il club francese non intende scendere dalla richiesta di 60 milioni di euro. Il bomber, però, fa gola anche ad altri club in Serie A, tra cui la Roma e il Milan, che nei giorni scorsi hanno avviato sondaggi esplorativi con l’entourage del calciatore.