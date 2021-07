Bernardeschi, due calciatori in uno. Juve, punterai su di lui?

Bernardeschi ha speso parole di elogio e ringraziato pubblicamente Mancini. Alla Juventus, però, il suo acquisto è stato un flop totale.

«Io ho sofferto tanto quest’anno – ha detto Bernardeschi con la Coppa in mano -. Non è stata una stagione semplice per me. Quando fai una stagione come questa a volte le cose si complicano. Per me però esiste un solo metodo: lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno. Ringrazio i miei compagni, lo staff e tutti coloro che hanno creduto in me. Siamo sul tetto d’Europa: non potevo essere ripagato in maniera migliore. Paura di non farcela? Non l’abbiamo mai avuta. Ci abbiamo sempre creduto anche oggi. Anche dal secondo minuto. Il cuore viene sempre ripagato. Ci meritiamo tutto questo». Il calciatore visto con la Juventus, però, è stato un flop.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, se Chiellini ha già preso Locatelli

Bernardeschi, quale futuro?