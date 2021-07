Calciomercato Juventus, svolta nella notte. Locatelli ha detto no

La Gazzetta dello Sport riferisce importanti sviluppi nella vicenda legata a Manuel Locatelli. Il calciatore ieri, dopo i festeggiamenti a Roma, ha salutato gli juventini del gruppo azzurro con una mezza promessa: ci rivediamo a Torino. Con Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi in questo mese intenso trascorso insieme ha trovato spesso l’occasione di parlare di Juve. A loro non ha mai nascosto la sua predilezione per il bianconero. Anche per questo motivo ha tentennato di fronte all’offerta dell’Arsenal. Gli inglesi hanno il gradimento totale del Sassuolo ma non quello del giocatore. I gunners accontenterebbero economicamente gli emiliani versando nelle casse del club quei 40 milioni che Carnevali chiede. Lui invece vuole giocare la Champions League, ha individuato nella Juventus la sua destinazione ideale e ha detto no.