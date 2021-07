Luis Alberto alla Juventus, adesso la Lazio pensa alle contropartite

Luis Alberto continua il suo muro contro muro alla Lazio, ma Lotito è entrato nell’ottica di dover cedere il calciatore per soldi o uomini.

Non c’è più niente da ricucire e quando l’altro giorno Luis Alberto saltò il raduno della Lazio, il pensiero è volato subito a Max Allegri. Il tecnico della Vecchia Signora stravede per il mago biancoceleste e farebbe volentieri carte false per portarlo in bianconero. Il problema sono lesinante del club, a secco di denaro contante come quasi il resto d’Europa. E’ per questo che l’idea di base è quella di inserire delle pedine reputate interessanti da Maurizio Sarri per ottimizzare i costi.

Luis Alberto, Lotito rassegnato

Stamattina la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione. Inizialmente ci sarebbe stata la richiesta di un prolungamento delle ferie. Poi alcune cure alla caviglia effettuate in Spagna. Con un certificato medico che la società non conferma di aver mai ricevuto. Attriti che sarebbero sorti anche per la richiesta di adeguare il proprio contratto, rinnovato un anno fa fino al 2025, all’ingaggio dei big della squadra. Dai 3milioni percepiti, ne vuole 4 come Milinkovic Savic e Immobile. Può cambiare squadra? Stesso copione di qualche estate fa. Ma ora come allora non si è fatto avanti nessuno per acquistarlo, al di là dei rumours dalla Spagna legati ad Atletico Madrid e Villarreal. Non incoraggia la richiesta iniziale della Lazio ancorata a 50 milioni di euro. Però questa cifra non ce l’ha nessuno, ecco perché la Lazio potrebbe prendere in considerazione l’idea di scambiare Luis Alberto…