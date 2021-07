Calciomercato Juventus, arriva nonostante Ronaldo | Obiettivo deciso

Calciomercato Juventus, arriva in ogni caso: sia se Ronaldo parte ma, soprattutto, se Ronaldo resta. Ecco le ultime sull’attaccante

Il calciomercato della Juventus sarebbe legato a doppio filo con la permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, fresco vincitore anche del titolo di capocannoniere di Euro 2020, ha ancora un altro anno di contratto con i bianconeri. E nelle ultime settimane le quotazioni di un sua permanenza sono salite in maniera vertiginosa. Senza dubbio, adesso, la sensazione è che rimanga a Torino.

In ogni caso, però, Allegri ha chiesto alla dirigenza un altro attaccante. Non si può sicuramente iniziare la stagione con solamente tre calciatori nel reparto. E allora più volte si è parlato di un interesse nei confronti di Gabriel Jesus, l’attaccante del Manchester City che sarebbe in uscita per fare spazio a Kane, che Guardiola ha messo nel mirino.

