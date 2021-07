Allegri alla Continassa. La Juventus oggi volta ufficialmente pagina

Allegri ha iniziato il suo lavoro alla Juventus. Comincia ufficialmente la fase 2.0 della sua esperienza in bianconero. Fare meglio della prima parte…

Primo giorno di scuola per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero e la squadra si sono ritrovati nel centro sportivo della Continassa per l’inizio della preparazione. Tuttosport spiega che ai tre calciatori reduci da infortuni (Frabotta, Luca Pellegrini e Wesley) si aggiungeranno altri giocatori, come Paulo Dybala, Arthur, McKennie e Pinsoglio. Presenti anche alcuni rientri dai prestiti, come Rugani, De Sciglio, Perin e Pjaca. Per vedere all’opera i big, bisognerà attendere ancora. L’arrivo dei nazionali sarà a scaglioni, con chi è stato eliminato in anticipo da Euro 2020 e Coppa America che raggiungerà la Continassa già nella prossima settimana. Il programma prevede tamponi, test medici e atletici. Poi si passerà agli allenamenti.

Allegri e il suo staff storico

Confermato come vice allenatore Marco Landucci, il tattico sarà Aldo Dolcetti, il preparatore dei portieri Claudio Filippi. Confermati anche il collaboratore di campo Maurizio Trombetta, il preparatore atletico Simone Folletti, il fisioterapista StefanoGrani. E un ruolo lo coprirà pure Marco Storari, ex portiere ma anche – dal 2020 – dirigente bianconero con la qualifica di “Professionals Talent Development della Juventus” (settore giovanile). Max Allegri inizia la sua avventura 2.0 in bianconero. Nella prima esperienza ha vinto tutto tranne la Champions League. Si può migliorare, pertanto, soltanto in un modo.