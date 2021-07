By

Calciomercato Juventus, accelerata per il nuovo Davids: contatti in corso con il club francese proprietario del cartellino

Alla ricerca di un centrocampista importante per la prossima stagione – con all’orizzonte anche un possibile ritorno di Pogba che, comunque, appare difficile – la Juventus si guarda attorno. Oltre Locatelli, ovviamente: perché il calciatore del Sassuolo è il vero obiettivo dela Juve che, però, potrebbe anche decidere di non accontentarsi. Anzi, sicuramente, non lo farà.

E secondo quanto riporta “But”, Cherubini avrebbe iniziato a sondare il terreno per il compagno di Nazionale di Cristiano Ronaldo: vale a dire Renato Sanches, che per motivi estetici (e non solo, onestamente) ricorda, e anche molto, Davids.

