Calciomercato Juventus, offerta clamorosa | Dalla Spagna sicuri: 90 milioni!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: offerta clamorosa sul piatto per un top player bianconero. 90 milioni!

I top players della Juventus fanno gola alle big internazionali. E così, dopo le indiscrezioni che riferivano di un possibile interessamento del Bayern Monaco e del Liverpool per Federico Chiesa, da registrare un’indiscrezione che trapela dalla Spagna, inerente un interessamento del Manchester United per Matthijs De Ligt, con i Red Devils che sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 90 milioni di euro, o in questa stagione, o la prossima estate.

Al difensore olandese potrebbe essere prospettato un contratto che definire milionario sarebbe solo un eufemismo: un quinquennale a 16 milioni di euro a stagione. A riferirlo è Don Balon, che spiega come il Barcellona si sia ritirata nella corsa al forte difensore centrale, per i costi proibitivi che avrebbe comportato un eventuale operazione.