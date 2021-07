Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic | Spunta un ultimatum

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic: ecco l’ultimatum che rischia di far saltare il banco. Indiscrezione dalla Spagna.

Il possibile ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus è un’opzione che, sebbene non sia considerata una prima scelta dalle parti di Torino, non è vista come una priorità, ma semmai un’occasione da cogliere laddove si presentassero le giuste condizioni. La pista più calda porta sempre a quel Manuel Locatelli richiesto esplicitamente da Massimiliano Allegri, ma le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna e riferite da “Sport.es” rischiano di aprire una voragine piuttosto importante che, se confermata, sbaraglierebbe le carte in tavola.

Non solo è confermato l’interesse della Roma, dell’Inter, e della Juventus, ma il Barcellona, alle prese con le ben note vicende economiche finanziarie, avrebbe lanciato al centrocampista bosniaco, che non intende lasciare il Barça decurtandosi l’ingaggio, un vero e proprio ultimatum. Nel giro di una settimana, infatti, la situazione dovrà essere chiarita, altrimenti verranno presi “seri provvedimenti”.