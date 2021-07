Calciomercato Juventus, cessione ed assalto | Resta in Serie A

Calciomercato Juventus, la cessione del difensore prepara il terreno per l’assalto del club di Serie A: lo scenario.

Il futuro di Merih Demiral è ancora tutto da scrivere. Il difensore turco ex Sassuolo, infatti, non è considerato incedibile dai vertici dirigenziali bianconeri, e a fronte di un’offerta importante, dell’ordine di 40 milioni di euro, potrebbe partire. Il centrale aveva mercato soprattutto in Premier League, ma l’interesse dell’Everton sembra essersi affievolito, in concomitanza dell’addio di Carlo Ancelotti, approdato al Real Madrid. Potrebbero, però, aprirsi incredibilmente le porte della Serie A: dopo i sondaggi esplorativi della Roma, un’altra big del nostro campionato starebbe entrando nell’ordine di idee di puntare con decisione su Demiral.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, scambio Barcellona-Atletico | Doppia beffa

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Insigne | “Piace molto ad Allegri”