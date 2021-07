Con l’nfortunio di Arthur, tre mesi di stop più la riabilitazione, a Juve torna all’antico e ribussa alla porta del Barcellona. Stavolta proponendo uno scambio con il gallese Aaron Ramsey. Andrà in porto questa soluzione? Aaron ha uno stipendio pesante e il presidente blaugrana Joan Laporta ha un’ossessione e un obbligo: abbassare in maniera considerevole il monte stipendi per far posto alla sua stella, Leo Messi, ancora in attesa di firmare un nuovo contratto. Ma è chiaro che l’obiettivo Pjanic sta tornando d’attualità alla Continassa e che alla fine può andare in porto. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.