Calciomercato Juventus, arriva dall’Anderlecht | Acquisto “confermato”

Calciomercato Juventus, nuovo acquisto dall’Anderlecht: è tutto fatto

Aggiornamento in casa Juventus. Secondo quanto rivelato da Romeo Agresti, infatti, i bianconeri avrebbero definito l’acquisto del mediano classe ‘2005 Joseph Nonge Boende, in uscita dal settore giovanile dell’Anderlecht, che ha sottoscritto un contratto triennale ed ha salutato quelli che possono essere definiti ormai i suoi ex compagni tramite i propri profili social. Il calciatore, di origine congolese, si è distinto subito per le sue qualità sia fisiche, che tecniche, dimostrando una poliedricità tattica a tratti impressionante.

Maggiori remore, semmai, sotto il profilo caratteriale, con il giovane calciatore che in più di una circostanza ha subito delle reprimende sotto questo punto di vista. Ma chissà che la nuova esperienza in bianconero non possa migliorarlo sotto questo punto di vista; di lui si parla un gran bene, e non è detto che non possa bruciare le tappe. Chiaramente gli verrà dato il tempo di crescere e maturare, prima in Primavera e poi verosimilmente in Under 23; è comunque un giovane da monitorare con estrema attenzione, e del quale sentiremo certamente parlare in futuro.