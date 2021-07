Calciomercato Juventus, colpo Kessie | Grana rinnovo: decisione presa!

Calciomercato Juventus, assalto a Kessié: il centrocampista ha maturato la sua decisione per quanto riguarda il rinnovo con il Milan.

Importanti aggiornamenti per quanto concerne il futuro di Franck Kessié, il cui contratto con il Milan scade nel 2022. Le indiscrezioni degli ultimi giorni riferivano di un presunto interesse della Juve e dell’Inter, con i nerazzurri pronti a ripetere quanto accaduto con Calhanoglu. Tuttavia, secondo quanto riferito dal “Corriere della Sera“, la distanza tra la richiesta del calciatore e l’offerta del “Diavolo” si sarebbe drasticamente assottigliata: 6 milioni avrebbe chiesto l’ex Atalanta, mentre la proposta del Milan si attesta sui 5,5 milioni di euro: nei prossimi giorni è in programma un summit a questo punto decisivo. Si va verso la fumata bianca, con l’ivoriano considerato punto di riferimento imprescindibile dello scacchiere tattico di Stefano Pioli.

Calciomercato Juventus, passi avanti per il rinnovo di Kessié | Il Milan mette la freccia

Non ci sono più dubbi sulla chiusura dell’affare: vanno limati soltanto gli ultimi dettagli in termini di bonus legati a presenze e rendimento di squadra ed individuale. Troppo importante per questo Milan la classe e la fisicità di Kessié, perno imprescindibile sia in fase di non possesso, che in quella offensiva: glaciale dagli undici metri, si è caricato la squadra sulle spalle in più di una circostanza, mostrando una crescita esponenziale impressionante. Il rinnovo, dunque, è la logica conseguenza di una stagione ad altissimi livelli: il Milan ha messo la freccia, è partito il count down per l’annuncio definitivo.