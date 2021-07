Calciomercato Juventus, super scambio per Pjanic | Ecco la verità

There’s no chance for this swap deal to take place as of today. Barcelona are not considering Aaron Ramsey also because of his high salary. 🔴 #FCB #Juve

Miralem Pjanic has still not accepted to part ways with Barça on mutual agreement, despite club pushing for this solution. https://t.co/0vd7zNOP21

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2021

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano con un post apparso sui propri profili social, non ci sarebbero i presupposti per imbastire un eventuale scambio Pjanic-Ramsey, anche perché il gallese attualmente percepisce 7 milioni di euro alla Juve, e le possibilità che decida di decurtarsi l’ingaggio sono minime. Ad oggi, dunque, da scartare la suggestione scambio, il che non preclude la buona riuscita dell’affare, per raggiungere la quale bisognerà trovare un’altra strada. Al momento la pista Pjanic-Juve non è calda: ma con il passare dei giorni…