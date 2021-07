Calciomercato Juventus, pronto lo scambio per arrivare all’attaccante

Calciomercato Juventus, sarebbe pronto lo scambio per arrivare all’attaccante richiesto da Massimiliano Allegri: si lavori sui dettagli

La Juventus è sempre alla ricerca di una quarta punta in grado di andare a completare il reparto avanzato di Massimiliano Allegri. Che non ha mai nascosto, nemmeno, quale potrebbe essere la sua preferenza. Perché oltre Dybala, il tecnico livornese nel corso delle sue prime cinque stagioni in bianconero, ha lanciato anche Moise Kean.

Che non è stato riscattato dal Psg e che è tornato all’Everton. Ma ci potrebbe rimanere poco, perché le Toffees, comunque, lo hanno messo sul mercato. Il costo del cartellino è di 30 milioni di euro. Almeno. Ma secondo Tuttosport la Juve avrebbe in mente un’idea per cercare di piazzare il colpo.

