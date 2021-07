Calciomercato Juventus, due offerte per Demiral | Cherubini non ha dubbi

Calciomercato Juventus e Roma, due offerte per Demiral: la rivelazione in diretta fa luce sulla situazione del difensore turco.

In casa Juventus, l’indiziato principale a partire in difesa continua ad essere Merih Demiral, alla luce del sempre più probabile rinnovo contrattuale di Giorgio Chiellini, anche se al momento non si registrano novità in tal senso. Dalla cessione del difensore turco, infatti, si punterà a ricavare il denaro sufficiente non solo per finanziare l’investimento relativo al successore dell’ex Sassuolo ( in pole c’è sempre Milenkovic), ma anche per dare una sterzata a quelle trattative che Cherubini ha imbastito da tempo ma alle quali non riesce a dare la sterzata decisiva.

