Povera Fiorentina, la conferenza stampa finisce Maleh | Risate Del Piero e Nedved

Povera Fiorentina, la conferenza stampa del nuovo acquisto finisce davvero Maleh: ma davanti alla storia c’è poco da fare

Sicuramente i tifosi della Fiorentina non avrebbero mai potuto pensare che il centrocampista Youssef Maleh si sarebbe presentato in questo modo: con una gaffe clamorosa. Musica per le orecchie dei tifosi della Juventus. Un po’ meno per quelli della viola che hanno dovuto subire un’umiliazione importante. Vabbè, si scherza, ovviamente. Ma quello che ha detto il 21enne dell’under 21 azzurra di origini marocchine ha lasciato tutti a bocca aperta.

Alla domanda si chi fossero i suoi idoli da bambino ha risposto Del Piero e Nedved. Ebbene sì. Avete letto bene. Un affronto ai tifosi della Fiorentina che però, onestamente, sui social l’hanno presa bene. Un errore, senza dubbio, forse non conoscendo la rivalità che c’è tra i due club e che nel corso degli anni è aumentata. Tirata d’orecchie e poi penserà a farsi perdonare sul campo. Ma l’errore rimane.

