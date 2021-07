Calciomercato Juventus, il clamoroso retroscena | “Ha già firmato”

Calciomercato Juventus, arriva il retroscena clamoroso sul futuro del centrocampista: “Ha già firmato, adesso tocca ad Agnelli”.

Avrebbe già firmato. Non solo lui, ma anche il Sassuolo, attualmente proprietaria del cartellino. Ormai non ci sarebbero più dubbi quindi: Manuel Locatelli sarebbe pronto a vestirsi di bianconero nella prossima stagione. Una situazione, quest’ultima, uscita fuori a Radio Radio: ne ha parlato Tony Damascelli.

“Non stanno trattando Cruyff, parliamo di Locatelli. Che ha firmato un contratto con la Juventus e lo ha firmato anche il Sassuolo, due mesi fa. Ora il presidente Agnelli è in Grecia e bisogna solo definire il contratto, sottoscriverlo ulteriormente per poi depositarlo in Lega. Cherubini non lo fa, starà al presidente”. Queste le parole del giornalista che in pratica ha ufficializzato la chiusura della trattativa.

