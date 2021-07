Calciomercato Juventus, accordo trovato | Arriverà a Torino per la firma

Calciomercato Juventus, l’accordo è stato trovato: attesa la firma nelle prossime ore per la fumata bianca decisiva.

Oltre a rinforzare l’organico della prima squadra con innesti d’esperienza e qualità che serviranno a puntellare una rosa che la scorsa stagione ha mostrato non poche defayance, Cherubini è proiettato anche al futuro, avallando alcuni colpi giovani e di prospettiva. Ha il futuro dalla sua parte l’esterno norvegese Alias Solberg, per il quale la Juventus ha trovato l’accordo con l’Ullensaker/Kisa. Il diciassettenne, che ha avuto già modo di mettersi in mostra nonostante la giovane età, era da tempo nel mirino della Vecchia Signora, che fiutava l’affare già dalla scorsa primavera, prima di affondare il colpo in queste ore e chiudere di fatto una trattativa già impostata.

Calciomercato Juventus, tutto fatto per Solberg | Visite mediche e firma

Solberg dovrebbe sbarcare a Torino tra giovedì e venerdì per apporre la firma sul contratto e suggellare definitivamente un affare per il quale è stato ormai trovata la quadra. Il primo allenamento con la Juventus del calciatore dovrebbe avvenire agli inizi della prossima settimana: ricordiamo che il norvegese nasce principalmente come esterno, ma può ricoprire più ruoli a centrocampo, in virtù di una spiccata poliedricità tattica. Una Juve, dunque, sempre più concentrata al futuro: Solberg è pronto ad unirsi alla…Vecchia Signora.