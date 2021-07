Calciomercato Juventus, Locatelli non basta | Doppio assalto in mediana

Calciomercato Juventus, doppio colpo in mediana: non solo Locatelli. Cherubini prepara il terreno per un altro acquisto.

Importanti aggiornamenti sulle manovre di mercato in casa Juventus. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, Cherubini starebbe meditando un doppio colpo in mediana: non solo Locatelli, per il quale manca ancora l’intesa definitiva con il Sassuolo, che continua a chiedere circa 40 milioni di euro, ma anche Miralem Pjanic, che il Barcellona è disposta a cedere a prezzo di saldo, alla luce di una stagione molto deludente. Questa è la novità di giornata: fino a poco tempo si credeva che l’acquisto del regista ex Milan escludesse quello del bosniaco, ed invece, complice anche l’infortunio di Arthur che terrà fermo ai box il brasiliano per almeno 3 mesi, lo scenario è drasticamente cambiato.

Calciomercato Juventus, doppio colpo Locatelli-Pjanic: le ultime

Allegri starebbe spingendo proprio in questa direzione, in maniera tale da avere più soluzioni per il proprio reparto e riuscire ad utilizzare una varietà di moduli anche a partita in corsa. Anche la Roma e l’Inter avrebbero effettuato alcuni sondaggi per Pjanic, ma i giallorossi e i nerazzurri sembrano avere altri obiettivi: Pinto sta per chiudere per Granit Xhaka, mentre Marotta, dopo essersi assicurato Calhanoglu, sta provando a definire anche l’affare Nandez, che all’occorrenza può essere impiegato anche da esterno. C’è il via libera per Pjanic, dunque, che potrebbe ritornare a Torino un anno dopo il suo addio e sostituire, almeno nella fase iniziale della stagione, Arthur. Staremo a vedere se Cherubini riuscirà effettivamente a piazzare questo doppio colpo.