Calciomercato Juventus, Vlahovic vuole solo una big. La Fiorentina è avvisata, ora il bomber serbo è pronto a fare il salto di qualità.

Calciomercato Juventus, Vlahovic ha deciso, vuole solo una big. La Fiorentina è avvisata, ora il bomber serbo vuole fare il salto di qualità definitivo per consacrarsi a livello internazionale. Profilo che piace e non poco ai bianconeri. Allegri ha già fatto sapere che sarebbe propenso all’acquisto del bomber serbo, che nella scorsa stagione è riuscito ad andare in doppia cifra con i toscani. L’interesse dei bianconeri c’è ma non c’è stata ancora un’offerta vera e propria.

Vlahovic alla Juventus, Calciomercato | C’è una novità

Lui ha fatto sapere alla dirigenza viola che vuole solo una big per il suo futuro. In Italia la Juventus è la squadra in pole per acquistarlo ma c’è anche il forte interesse del Milan che identificherebbe l’attaccante come l’erede designato di Ibrahimovic.