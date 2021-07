Calciomercato Juventus, proposta clamorosa del Barça | Maxi scambio!

Calciomercato Juventus, il Barcellona chiama i bianconeri: la proposta di scambio è clamorosa.

Il fatto che il Barcellona non stia vivendo una fase particolarmente prolifica da un punto di vista economico, è ormai sotto la luce dei riflettori da tempo. I blaugrana poi, per convincere Leo Messi ad accettare il prolungamento del contratto, sono costretti a tagliare pesantemente il monte ingaggi. Ne sa qualcosa la Juventus, che sta fiutando la sempre più concreta possibilità di mettere le mani su Miralem Pjanic a un prezzo relativamente contenuto, anche perché il bosniaco non rientra assolutamente nei piani tattici di Ronald Koeman.

E chissà che il club catalano non decida di imbastire un’altra trattativa con la “Vecchia Signora”, sulla falsariga di quanto successo un anno fa, quando, cioè, Arthur Melo e proprio l’ex centrocampista della Roma furono protagonisti di quella che è stata definita da molti ” la trattativa dell’estate”. Secondo quanto rivelato da “L’Equipe“, il Barça avrebbe chiamato la Juve, mettendo sul piatto il cartellino di Antoine Griezmann, pur di arrivare a Paulo Dybala.