Calciomercato Juventus, bomba Locatelli | “Ha già firmato”

Calciomercato Juventus, l’acquisto di Manuel Locatelli è ormai ad un passo: la rivelazione svela tutto. Ecco i dettagli.

Che Locatelli sia il vero, grande obiettivo della Juventus non lo scopriamo certo oggi. Il centrocampista del Sassuolo è stato individuato come il rinforzo ideale da consegnare ad Allegri, che ha fatto il nome dell’ex regista del Milan: è lui la sola richiesta esternata da Max dopo il suo ritorno, e il dialogo con il Sassuolo si fa sempre più fitto. Vi abbiamo riferito, nei giorni scorso, i summit che si sono tenuti tra i vertici dirigenziali bianconeri e quelli neroverdi, alla ricerca del cosiddetto bandolo della matassa. Emerge, tuttavia, un’indiscrezione che rischia di far saltare il banco, e aprire una chiave di lettura alquanto suggestiva.

Calciomercato Juventus, rivelazione di Damascelli: “Locatelli ha già firmato”

Il giornalista Tony Damascelli, dalle frequenze di Radio Radio, ha fatto il punto della situazione in casa Juventus, prendendo in esamine la questione Locatelli. Ecco le sue parole: “Di certo non stanno trattando Cruyff, parliamo di Locatelli, il quale ha firmato un contratto con la Juventus e lo ha firmato anche il Sassuolo. Ora il presidente Agnelli è in Grecia e bisogna solo definire il contratto, sottoscriverlo ulteriormente salvo poi depositarlo in Lega. Cherubini non lo fa, starà al presidente”.