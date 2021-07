Calciomercato Juventus, colpo in arrivo: ma senza fretta | Altro indizio

Calciomercato Juventus, altro indizio social in vista del possibile colpo dei bianconeri. Ormai non sembrano esserci più dubbi a riguardo.

Le manovre di mercato in casa Juventus sembrerebbero essersi delineate, soprattutto nella zona nevralgica del campo, che tanti problemi ha dato nella scorsa stagione. Con la trattativa per Locatelli che sembrerebbe essere entrata nella sua fase più calda; il profilo del centrocampista del Sassuolo, però, sembrerebbe non essere l’unico profilo sondato con attenzione dalla Vecchia Signora, che sta ragionando anche sull’eventualità di riportare a Torino Miralem Pjanic, giunto al passo d’addio con il Barcellona, che sarebbe disposto anche a privarsene in prestito pur di risparmiare sul suo ingaggio.

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic | Altro indizio social