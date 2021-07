Calciomercato Juventus, l’indizio sul sito ufficiale rivela tutto sul futuro di Chiellini

Calciomercato Juventus, l’indizio sul futuro di Giorgio Chiellini arriva direttamente dal sito ufficiale bianconero: che fa il capitano?

Non passa nulla inosservato, o intentato, quando si parla di Juventus. Impossibile. Perché è la squadra più amata in Italia e anche la più odiata dalle altre tifoserie. Quando vinci sempre è davvero difficile essere ben visti dagli altri. Ecco perché si vanno a guardare tutti i minimi indizi che possono venire fuori. Come il fatto che l’Adidas, che oggi ha presentato la seconda bellissima maglia bianconera, abbia scelto Dybala come testimonial. Anche questo può essere un segnale.

Come certamente lo è il fatto che entrando nello store della Juventus per comprare la maglietta uscita oggi, la si può personalizzare con il nome di Chiellini: bene, al momento il capitano sarebbe anche svincolato dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno. Ma questo è sicuramente un indizio importante sul futuro. Il rinnovo sarebbe solamente da firmare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Griezmann svela il suo futuro | C’è una novità