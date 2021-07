Calciomercato Juventus | Colpaccio in attacco, ha appena vinto la Champions

La Juventus si è inserita alla grande in una situazione che in Premier League è ormai venuta allo scoperto. Può prendere Werner dal Chelsea.

Il portale 90min.com ha svelato un clamoroso retroscena di calciomercato. Timo Werner è aperto all’idea di lasciare il Chelsea quest’estate, mentre al contrario i ‘Blues’ inseguono un grande profilo internazionale. Inseguono Haaland, Lukaku oppure Griezmann. A prescindere, sono tanti i grandi bomber accostati ai londinesi che non hanno nascosto la loro determinazione nell’ingaggiare un altro attaccante. In questo contesto di delusione Werner potrebbe quindi salutare dopo appena un anno e i suoi rappresentanti avrebbero anche già contattato il Borussia Dortmund per aprire le porte di un eventuale trasferimento. La Juventus è sul calciatore, con Cherubini che ha chiesto informazioni.

Werner in orbita Juventus

Il valzer di attaccanti è tuttavia bloccato in questo momento in casa Juventus con Dybala a caccia del rinnovo. Inoltre Cristiano Ronaldo pronto al rientro in attesa di sciogliere gli ultimi nodi sul suo futuro. Al netto della situazione legata a CR7 che fa capitolo a parte, dall’estero rilanciano anche il nome dei bianconeri in relazione ad grande deluso dell’ultima stagione. Si tratta di Timo Werner, approdato la scorsa estate al Chelsea ma quasi mai protagonista in positiva nella squadra allenata prima da Lampard e poi da Tuchel.