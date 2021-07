Calciomercato Juventus, doccia gelata | “Non si muove”

Calciomercato Juventus, chiusura netta e decisa: non partirà. Doccia gelata per Cherubini ed Allegri: salta l’affare.

Il futuro di Cristiano Ronaldo tiene in “apprensione” gli uomini mercato della Juventus, le cui mosse sono indelebilmente subordinate al futuro dell’attaccante portoghese, che tra pochi giorni rientrerà alla Continassa, di ritorno dalle vacanze. L’addio del fuoriclasse ex Real Madrid spalancherebbe le porte ad un super acquisto per il reparto offensivo: un profilo alla Icardi o alla Vlahovic, per intenderci. Nel caso in cui Cr7 non dovesse partire, invece, si potrebbe pensare ad un profilo low cost, a cui dare l’assalto servendosi di un prestito con diritto / obbligo di riscatto: non è un caso che, in questo senso, la Juve abbia avviato dei sondaggi esplorativi con il Manchester City per Gabriel Jesus.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, assist di Paratici | Cessione a peso d’oro

Calciomercato Juventus, il City sicuro: “Gabriel Jesus non si muove”

Come rivelato dal “The Sun“, però, i Citizens avrebbero comunicato all’attaccante brasiliano l’intenzione di non cederlo, mettendo contestualmente sul mercato Bernardo Silva, considerato non imprescindibile nello scacchiere tattico di Pep Guardiola, che potrebbe ulteriormente rinforzarsi grazie all’acquisto di Harry Kane, per il quale, sempre stando a quanto riferito dalla stessa fonte, sarebbe pronta una super offerta da 185 milioni di euro.