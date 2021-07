Calciomercato Juventus, assist di Paratici | Cessione a peso d’oro

Calciomercato Juventus, Paratici “viene incontro” alle esigenze bianconere. Cessione a peso d’oro per le casse bianconere.

Un aiuto importante potrebbe arrivare ancora una volta da Fabio Paratici. Sì, perché l’ex juventino, attualmente dirigente del Tottenham, starebbe per chiudere la seconda operazione in pochi giorni con l’Atalanta. Dopo Gollini infatti, il club londinese sarebbe pronto a presentare l’offerta decisiva per Romero.

Un acquisto da 60 milioni di euro – ha spiegato Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport, commentando l’operazione a Sportitalia – che garantirebbe all’Atalanta di avere di quella cifra che serve per arrivare a Demiral: sarebbe lui infatti il primo obiettivo di Gasperini in caso di partenza del centrale difensivo. La Dea in questo modo potrebbe arrivare alla cifra richiesta dalla Juventus per cedere il difensore turco.

