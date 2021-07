Demiral, la Juventus ha fissato il prezzo per la cessione

L’Atalanta con l’incasso della cessione di Romero vuole acquistare due difensori e, cifre alla mano, l’operazione potrebbe non essere impossibile. Nella lista di Gian Piero Gasperini, Takehiro Tomiyasu e Merih Demiral sono in buona posizione. Diciamo pure ottima. La Juventus per il turco chiede 30-35 milioni, in linea con l’offerta arrivata dal Leicester un anno e mezzo fa. L’offerta non è ancora partita ma è nell’aria, anche se sarà il caso di valutare il tema ingaggio. Demiral guadagna circa 1,8 milioni, che in caso di trasferimento andrebbero ritoccati.