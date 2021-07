Calciomercato Juventus, permanenza Ronaldo: futuro deciso | Annuncio Sky

Calciomercato Juventus, l’annuncio Sky fa chiarezza sul futuro di Cristiano Ronaldo, al centro di molte voci in queste ultime ore.

Importanti aggiornamenti inerenti il futuro di Cristiano Ronaldo sono stati rivelati dall’edizione serale di Sky. Secondo la nota emittente satellitare, il fatto che Cr7, una volta tornato dalle vacanze, riprenderà ad allenarsi regolarmente con il gruppo, è un chiaro indizio del fatto che il suo futuro sarà ancora alla Juventus. Le chances relative ad una sua partenza sono ridotte al minimo, anche perché l’incastro internazionale che ne garantirebbe l’addio, ovvero la contestuale partenza di Mbappé al Real Madrid, è ancora lontana da una sua concretizzazione.

Calciomercato, Ronaldo-Juventus: il sodalizio continua | Lo scenario

Del resto, Cherubini non ha mai esternato apertamente la volontà di cedere l’attaccante, con Allegri intenzionato a schierare Ronaldo non come esterno, ma come punta centrale, in maniera tale da puntare su esterni di corsa e dinamici come Chiesa e Kulusevski, in grado di garantire maggiore copertura in fase di non possesso. I quasi 31 milioni di euro che Cr7 percepisce rappresentano una spada di Damocle non indifferente, che sta precludendo ogni possibile addio; ciò non toglie che Allegri non possa decidere di amalgamare camaleonticamente la squadra, innestandola in maniera poliedrica sulle qualità di Ronaldo, che con il Portogallo ha dimostrato di sapersi disimpegnare piuttosto bene anche come unico terminale offensivo.