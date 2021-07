Calciomercato Juventus, l’agente arriva a Torino. Firma vicina

La Juventus non riesce a sbloccare il proprio mercato, ma nei prossimi giorni intavolerà la trattativa con Antun, l’agente di Paulo Dybala.

Dopo una lunga attesa, è arrivato il momento della verità. A riportarlo è il portale calciomercato.com. Quello in cui la Juventus e Paulo Dybala si parleranno chiaramente e decideranno se rinnovare o meno il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Nelle idee delle due parti, non ci sono molti dubbi. Il club bianconero vorrebbe continuare il percorso col suo numero 10, uno dei capitani del futuro, così come la Joya vorrebbe rimanere a Torino. C’è però da discutere per trovare l’accordo dal punto di vista economico e si comincerà a farlo dall’inizio della prossima settimana, quando Jorge Antun, agente dell’argentino, arriverà a Torino.

Allegri vuole confermare Dybala

La questione rinnovo è congelata da tempo, con il numero dieci argentino che resta in bilico in virtù anche di un contratto in scadenza nel giugno 2022. Il club bianconero vuole evitare di perdere a parametro zero l’ex Palermo e senza l’accordo sul prolungamento verrebbe messo sul mercato al miglior offerente. Massimiliano Allegri, però, ha cambiato gli scenari. Dybala è un pupillo del suo vecchio tecnico e non è da escludere che sia proprio Max a mediare con il club.