Calciomercato Juventus, la richiesta è di 5 milioni per rinnovare

La Juventus ha ricevuto la richiesta di 5 milioni di euro per procedere con il rinnovo di contratto. Allegri ha chiesto di accontentare Chiellini.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione. Chiellini aspetta con ansia il faccia a faccia con Andrea Agnelli per prendere una decisione definitiva sul suo futuro di calciatore. E non solo. Si erano già visti prima della partenza per l’Europeo nella sede milanese del club e si erano dati appuntamento a fine mese. Secondo chi gli è vicino, addirittura, potrebbe anche decidere di puntare al Mondiale in Qatar a fine 2022. E ciò potrebbe indurlo a optare non più per un rinnovo di una stagione (come concordato), ma sottoscrivere un contratto biennale.

Chiellini e il rinnovo con la Juventus