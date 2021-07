Juventus, Ronaldo alla Continassa | Tifosi in delirio per l’arrivo di Cr7

Riecco Cristiano Ronaldo 🔙

Tutto l’entusiasmo dei tifosi per il ritorno del portoghese ⚪⚫

[📽️ @romeoagresti] pic.twitter.com/AG76tp9bh5

— Goal Italia (@GoalItalia) July 26, 2021

Da questo video postato da Romeo Agresti sui propri profili social, si evince tutto l’affetto che il popolo bianconero ha riservato a Cristiano Ronaldo, che ha varcato questa mattina i cancelli della Continassa, per sottoporsi ai test fisici di rito, dopo aver terminato le sue vacanze. La torcida juventina ha salutato con giubilo il ritorno della sua stella, che in questi giorni è stato al centro di numerose voci di mercato: si è parlato tanto di un possibile approdo del fuoriclasse lusitano al Paris Saint Germain, ma ora come ora non sembrano esserci i presupposti per chiudere la trattativa.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, clausola scaduta | 35 milioni di euro da sfruttare

Juventus, si rivede Ronaldo: l’affetto dei tifosi

Cosa ne sarà del futuro di Cr7 non è dato saperlo, anche perché le vie del mercato sanno essere davvero infinite, e non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Dalle parole pronunciate da Pavel Nedved a margine del match contro il Cesena, si evince che alla Juve non dispiacerebbe affatto il dover fare affidamento su Ronaldo anche la prossima stagione, ma chiaramente si coglieranno eventuali dinamiche che la sessione estiva potrà garantire. Intanto, la Ronaldo-Mania è ricominciata: che sia l’annata del rilancio definitivo?