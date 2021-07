Calciomercato Juventus, accordo per Kaio Jorge: ecco le cifre dell’affare

Kaio Jorge-Juventus, calciomercato: trovato l’accordo. Ecco le cifre con le quali si chiuderà l’operazione.

🚨💵 La cifra dell’accordo tra #Juventus e #Bertolucci per #KaioJorge è di €8M complessivi, come somma di stipendio, bonus alla firma del 🇧🇷 e commissioni per l’agente. 🐓⚽️ #Calciomercato #Transfers #Milan #SerieA #Santos https://t.co/Xv9IyzyzmR

La Juventus ha messo la freccia per Kaio Jorge, ed avrebbe trovato un accordo di massima con l’entourage del calciatore, che a lungo è stato corteggiato anche dal Milan e dal Benfica. Secondo quanto rivelato dal giornalista Rudy Galetti, la cifra complessiva dell’accordo tra la Juventus e Bertolucci, agente dell’attaccante brasiliano, è stata trovata sulla base di 8 milioni di euro in totale, da ripartirsi in stipendio, bonus al momento della firma e commissioni per l’agente. Una vera e propria accelerata nelle ultime ore, con i bianconeri che hanno mandato nella giornata di ieri una missiva al Santos, nella quale comunicavano l’intenzione di procedere con i colloqui per l’acquisto del giovane attaccante.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, si cerca la fumata bianca | Fissato l’incontro

Calciomercato Juventus, accordo per Kaio Jorge: colpo da 8 milioni di euro

Irruzione decisiva della Vecchia Signora, che ha messo in scacco la concorrenza: la partita non è ancora finita, ma la mossa di Cherubini ha tramortito sia il Milan ( che aveva un accordo di massima con il calciatore ma non con il Santos), sia il Benfica, la cui intesa con il club carioca non è bastata per chiudere la trattativa. Resta da capire se la Juve anticiperà il colpo, pagando un indennizzo al Santos, o se invece preferirà aspettare la fine dell’anno, sfruttando il fatto che il contratto di Kaio Jorge scadrà il 31 dicembre. In un caso o nell’altro, il calciatore è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera.