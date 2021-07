Calciomercato Juventus, ceduto al Torino | Fissate le visite mediche

Calciomercato Juventus, il trasferimento al Torino è giunto alle sue battute conclusive: fissate le visite mediche.

Con un post apparso sui propri profili social, il giornalista Giovanni Albanese ha fornito ragguagli importanti circa la chiusura dell’operazione Pjaca-Torino, con l’esterno che domani sosterrà le visite mediche con i granata, prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto. Negli ultimi giorni erano stati compiuti passi in avanti importanti per la cessione del croato, che in bianconero non è mai riuscito ad esplodere, soprattutto per i numerosi infortuni di cui è rimasto vittima. Operazione che quasi sicuramente si è chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se servirà il comunicato ufficiale che suggellerà l’affare per avere maggiori riscontri a riguardo.

Calciomercato Juventus, Pjaca-Torino: domani le visite mediche

Dopo l’esperienza in prestito al Genoa, ecco un’altra pagina importante per l’ex Dinamo Zagabria, voluto fortemente da Ivan Juric, che lo considera assolutamente funzionale al proprio credo calcistico, fatto di verticalizzazioni rapide e giocate incisive: che non rientrasse nei piani di Allegri non lo scopriamo certo ora, con la Vecchia Signora che sin dall’inizio della campagna acquisti gli ha cercato una destinazione. Da alcune settimane si vociferava dell’interesse dei “cugini”, con la fumata bianca che è arrivata proprio in queste ore; a meno di non preventivabili intoppi, Pjaca sarà un nuovo calciatore del Torino.