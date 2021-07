Calciomercato Juventus, Allegri non ha dubbi | Annuncio su Ronaldo e Chiellini

Calciomercato Juventus, conferenza stampa di Allegri: annuncio su Chiellini e Cristiano Ronaldo. “Max” non ha dubbi.

Pomeriggio importante in casa Juventus, con la presentazione ufficiale alla stampa di Max Allegri. Il tecnico livornese è ritornato in quella che era stata la “sua” casa per cinque anni, ed è intervenuto prendendo la parola dopo una breve introduzione di Andrea Agnelli. Allegri si è detto emozionato, ma sin dalle prime battute le sue dichiarazioni hanno offerto spunti di riflessioni piuttosto interessanti, in quanto ha definito “Ronaldo, Chiellini e Bonucci dei valori aggiunti.”

Ricordiamo che il futuro di Cristiano Ronaldo è al centro dell’attenzione mediatica da molti mesi, anche se le chances di una sua permanenza sono drasticamente in ascesa. Lo stesso si può dire della situazione legata al futuro di Giorgio Chiellini, il cui contratto con la Vecchia Signora è scaduto qualche settimana fa, ma per il quale si cercherà di trovare un’intesa definitiva nei prossimi giorni. Si è parlato di una richiesta di un contratto biennale: staremo a vedere quello che succederà, fermo restando che Allegri già da ora lo considera un punto fermo da cui ripartire, assieme a quel Cr7 che quasi sicuramente sarà il faro della nuova Juve dell’Allegri-back.