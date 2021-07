Calciomercato Juventus, salta l’allenamento | Trasferimento immediato

Calciomercato Juventus, non ha preso parte all’allenamento: trasferimento immediato sempre più possibile. I dettagli

Kaio Jorge não treinou com os titulares do Santos para enfrentar a Juazeirense nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Conversas em andamento para negociar uma compensação financeira da Juventus ao Santos por uma transferência imediata nesta janela de agosto @GoalBR

Importanti aggiornamenti sul futuro di Kaio Jorge. Come rivelato dal giornalista Marcelo Hazan, l’attaccante brasiliano non ha preso parte all’allenamento del Santos, che affronterà il Juazeirense questo mercoledì, per la Copa do Brasil. Ci sono colloqui in corso con la Juventus, per negoziare un trasferimento immediato già in questa finestra estiva di calciomercato: i bianconeri vogliono battere la concorrenza ( in primis il Milan e il Benfica), forti dell’accordo di massima già raggiunto con l’entourage del calciatore.

La #Juve, che ha definito ieri l’accordo con l’entourage di #KaioJorge, ragiona – nell’immediato – su un indennizzo che non superi i 2 milioni. Se il #Santos non accetterà, i bianconeri lavoreranno per chiudere l’arrivo del brasiliano a parametro zero 🔥🇧🇷 https://t.co/8TOkgjyIhh — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 27, 2021

Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, la Juve vorrebbe offrire 2 milioni di euro al Santos per chiudere l’operazione a stretto giro di posta. Nel caso in cui il club carioca non dovesse accettare l’indennizzo messo sul piatto dalla “Vecchia Signora”, allora Cherubini entrerà nell’ordine di idee di chiudere la trattativa Kaio Jorge a parametro zero, dal momento che il contratto dell’attaccante scadrà il 31 dicembre. Scatto decisivo dei bianconeri, che hanno di fatto bruciato la concorrenza: sullo sfondo restano Milan e Benfica, ma sempre più distanti.